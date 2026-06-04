サッカー日本代表の活動を１２８７日にわたって追いかけた映画「ONE CREATURE」が６月５日から全国の映画館で上映される。映画は選手のインタビューや日本サッカー協会（JFA）による１００時間以上にわたる映像、そして映画監督が自ら撮影した練習映像などで構成される。そこで見た、サッカー日本代表の姿とは――。監督の岸枢宇己氏と企画・プロデュースの矢花宏太氏に話を聞いた。（デジタル編集部古和康行）監督が継続する