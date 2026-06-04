サッカー日本代表の活動を１２８７日にわたって追いかけた映画「ONE CREATURE」が６月５日から全国の映画館で上映される。

映画は選手のインタビューや日本サッカー協会（JFA）による１００時間以上にわたる映像、そして映画監督が自ら撮影した練習映像などで構成される。そこで見た、サッカー日本代表の姿とは――。監督の岸枢宇己氏と企画・プロデュースの矢花宏太氏に話を聞いた。（デジタル編集部 古和康行）

監督が継続することの意味

映画は、１６強で敗退したワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会の直後から２０２６年のＷ杯を迎えるに至るまでの日本代表の軌跡を追っている。JFAが撮りためたサッカー日本代表に密着する企画「チームカム」の１００時間以上にわたる映像と、岸監督が自ら行ったインタビュー、練習の映像が使用されている。JFAが監修・制作に協力し、インタビューには、遠藤航（リバプール）、板倉滉（アヤックス）、堂安律（フランクフルト）、上田綺世（フェイエノールト）、鎌田大地（クリスタルパレス）ら日本代表の中心選手に加え、森保一監督、ＪＦＡの宮本恒靖会長、田嶋幸三名誉会長らも登場している。

サッカー日本代表の試合やその結果を追いかけることはたやすい。だが、その舞台裏で「何が起きていたのか」を知るのは難しい。作中で最も象徴的なのは、冒頭に挿入された森保監督の人事をめぐるやり取りだ。

サッカー日本代表監督はW杯を節目に交代してきたが、森保監督はカタールW杯終了後も続投した。作品の冒頭、サッカーファンの間でも意見が分かれていた監督人事について森保監督自身が「過去最高の結果を出せていなかったから退任すると思っていた」と切り出す。一方で、田嶋名誉会長は「スペインとドイツに勝ったことが（続投の）最大の要因」だと語る。

自身も幼いころからサッカーに親しみ、テレビ番組のディレクターなどで多くのサッカー取材も手掛けてきた岸監督。作品冒頭での問いかけの意図を「自分も気になっていたし、サッカーファンも気になっているから、まずその問題を解決したかった」と明かす。作品ではその後、続投した森保監督の下で変化を続ける日本代表の姿が描かれる。

カタールＷ杯後の４年間、２０２４年にカタールで行われたアジアカップの準々決勝で敗れた点を除けば、日本代表の戦績はおおむね良い。一方で、選手やチームの雰囲気そのものには波があり、それでも世界の強豪と渡り合えているのは森保監督と選手の間に信頼関係があったからこそだということを作品は感じさせる。

「試合に出ていない選手にもベンチスタートの理由を伝えている」（上田）、「仏様ですよ。森保さんのためにやろうという信頼関係がある」（堂安）。選手たちが口々に感謝や信頼の言葉を並べる中、やや強い個性を持つ鎌田でさえ、「意見が合わないことがあった。自分は問題児だった」と吐露しつつも、「監督のために良い成績を残したい」と話す。

４年間でチームの戦術も大きく変化し、相手によって柔軟に戦い方を変える臨機応変なサッカーをするようになった。ボールの保持率を高め、主体的に攻撃するというチームが掲げてきたテーマにどう向き合い、成長し、なぜ日本代表は欧州の強豪と渡り合えるほど強くなったのか――。作品は選手や関係者の貴重な証言と映像で、その足跡をたどる。

ガチ紅白戦の迫力

「試合２日前のガチ紅白戦は本当にびっくりしました」

制作期間中、メディアでも入れない場所で取材を重ねた岸氏は、最も印象的な場面の一つに2025年6月のインドネシア戦直前の紅白戦を挙げる。

試合直前の練習は、報道陣に公開されないこともしばしばある。外部の目には触れないことが大半だが、「宮本会長が『２日前の練習が最も激しい』と言っていた」（矢花氏）ように、スタメンを争って選手同士が熱を入れて練習する場所でもある。岸氏は、「２メートル先で選手がプレーしているところを見ていると、選手同士がぶつかる音、走っているだけで風を切るような音が聞こえる。自分もサッカーをしていたので、ガチガチにプレッシャーをかけられているのに誰もボールコントロールをミスしないので、思わず『なんだ、この人たちは』と驚くばかりでした」と明かす。

これまでもサッカー日本代表の歴史を深掘りする番組を作ってきた岸氏。サッカー好きを公言しているが、「仕事となると、熱くならずに作業に集中するタイプ」だという。一方で、「今の日本代表は高揚する」ともいう。「どんな形にも変えられるというスタイルのサッカー。今まで日本が目指してきたものよりさらに高いところにあるように思えて、それを実現している日本代表は見ていて楽しい」

さらに、今までの代表とは明確に違う部分もある。矢花氏は「もともと、森保監督は組織ではなく、『強い個』が重要だと語っていました。そして、一方で『個』が見えないくらい、日本代表のサッカーは強い組織になっているとも、おっしゃっていました。正直、今の代表はどんな人でも一世代前ならスーパースターだったと思います」と指摘したうえで、森保監督との会話で印象に残っている言葉に「メンタルのインテンシティ（強度）」という言葉を挙げた。

「森保監督は『今の代表はメンタルのインテンシティが強くなっている』と語っていました。誰かがいない場面や逆境に置かれていても、メンタルの強度が高いから成果が出ると、森保監督は見ていました」という。

強い個人能力の集合体、それを支えるメンタル。それがドイツやイングランド、ブラジルといった世界の強豪と渡り合えるようになった、日本サッカーを支える強さだという。

三笘がいる理由

５月にリーグ戦で負傷し、代表から落選した三笘薫（ブライトン）。実は、今回の映画でもインタビューに応じ、重要な役どころを担っている。Ｗ杯開幕に合わせて上映される映画作品で、Ｗ杯に出場しない選手を紹介することに迷いはなかったのだろうか。

矢花氏は「三笘選手は日本代表にとって大事な選手です。試合に出なかったとしても、彼の考え方や言葉が今のチームに影響している。彼の言葉を使わないという選択肢はありませんでした」という。「作品が描いているのは４年間の物語。関わるすべての人が影響して、今のサッカー日本代表があります」

岸氏も「いろんな取材を重ねる中で、この人たちがいたから今のチームが出来上がったと確信した。そして、三笘選手は特にそう思えた一人でした」と明かす。そして、「鎌田選手が『一番変わったのは三笘選手だ』と言っていました」。

「元々、鎌田選手は『チームのことより自分が結果を残せるかどうか』と我を出す選手でしたが、三笘選手も実は同じタイプだったようです。でも、ロッカールームで同じポジションの選手に声をかけたり、アドバイスを送ったりする姿がみられるようになってきた。鎌田選手も『あ、変わったな』と思ったみたいです」と明かす。

矢花氏は「代表とともに三笘選手も成長しているように、チームに関わった全員、それを支えるサポーターがいたことで今のチームが出来上がった。だから、作品に登場してもらうことには何の迷いもありませんでした」と語る。

「曲げないで戦って」「同士」

作品で掲げられる「１２８７日」は、サッカーＷ杯カタール大会の決勝トーナメント１回戦でクロアチアに敗れた日から、今大会の初戦のオランダ戦（６月１５日）までの期間だ。その道のりを映画という形に昇華させた２人の胸の内は熱い。

岸氏――「とにかく、今までやってきたことを曲げないで戦ってほしい。世界一になることはそんなに簡単なことじゃないし、信じたいけど結果ばかりを求めたくはない。最も長い期間を過ごした監督とチームだからこそ、積み上げてきたものを曲げず、試合をしている人たちが納得して戦い終えてほしい」

矢花氏――「Ｗ杯を戦ってきた日本代表の歴史を振り返っても、互いに信頼関係があり、『大丈夫』と思えるチームができている。道は違うけれど、世界を目指すことや日本のプライドを持って戦うという意味では、彼らは『同志』なんだと思います」

日本代表を作品として表現した２人の言葉は、仲間を送り出すような優しさがあった。

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６月５日より全国ロードショー。配給は東映。上映時間１１８分。