元TBS所属のフリーアナウンサー・山本里菜（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との旅行を報告した。【写真】「可愛いだけじゃなくて、めちゃくちゃ色っぽい」水着姿で温水プールを楽しむ山本里菜アナ山本は「温水だったからプール入れた」「ちくわちゃんと最高の癒し旅でした」と切り出し、愛犬の“ちくわ”ちゃんに癒やされたプライベート旅行の様子を報告。「水着はSHEINのです」「あんまり見えないですね笑」