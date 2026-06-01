東京・大田区で、バスから降りた客の男が男性の顔を刃物で切りつける事件がありました。男は逃走しているということです。1日午前10時半ごろ、大田区西糀谷の日出通り交番に「車内で刃物で乗客が切りつけられた」とバスの運転手から訴えがありました。警視庁によりますと、バス停でバスから降りた男が刃物で男性を切りつけ、男性は左のほほに軽傷を負ったということです。男は60代から70代とみられ、凶器とみられる折り畳み式ナイ