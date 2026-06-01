【モデルプレス＝2026/06/01】女優の筧美和子が6月1日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。【写真】第1子出産の32歳女優、横たわる赤ちゃんの姿◆筧美和子、第1子出産筧は「先日、男の子が産まれました」と、赤ちゃんの写真を添えて報告。「無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています」と母になった喜びをつづり、「この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、