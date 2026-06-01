俳優石原良純（64）が1日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。5月31日に東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演を開催し、26年半にわたるグループ活動に区切りを付けた嵐のメンバーとの、意外な共通項を打ち明けた。

この日の放送では、前日に行われたラストライブの映像やファンの反応などをまじえ、26年半にわたった嵐としての「最後の1日」を伝えた。VTR後、コメントを求められた良純は「（嵐は）ハワイで（デビューの）お披露目をやったのが最初ですよね」と、1999年のデビュー当時に思いをはせながら、「僕も結構いろんな（メンバーの）方と仕事をさせていただいた。（自分は）歌をやっているわけではないので、そういうのは知らないんですけれど、ひとりひとり…」と述べながら、松本潤（42）との意外な「共通項」に言及した。

「僕なんてね、マツジュンと同じマンションに住んでいて、（当時）マツジュン、小栗旬、でも出川（哲朗）と良純もいるよとか言われた」と、かつて松本や小栗、出川と同じマンションに居住していた経験を、やや自慢げに振り返った。

ただ、「でも」の区切り方の表現に不満があったようで「おかしいと思いません？ マツジュン、小栗旬、石原良純、でも出川がいるよと。そこ（出川の前で）切ってほしかった」と述べると、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一は「いや、でも、石原良純の前で区切るでしょう」とツッコミを入れ、良純も苦笑いだった。

松本とは、日本テレビ系「金田一少年の事件簿」シリーズで共演経験があるという。「いっしょにドラマを…マツジュンくんなんか、（当時は）まだ少年だったし」と振り返り、「26年かあ」と、嵐のこれまでの歩みを感慨深げに振り返っていた。