the telephonesが、2026年7月22日に自主企画ライブ＜さいたま de DISCO!!! ディスコの日にさいたまで本気ダンス＞の開催を発表した。本発表は、本日行われた結成20周年の締めくくりとなるワンマンライブ＜SUPER DISCO HITS!!!＞のステージ上にてアナウンスされた。なお＜さいたま de DISCO!!!＞は、埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3にて開催される。7月22日は、映画『サタデー・ナイト・フィーバー』の日本公開日に由来し