グローバル旅行流通プラットフォームのTravelportは、ITサービス大手のCognizant、AIモデル「Claude」を開発するAnthropicと戦略的協業を開始し、旅行販売・流通プラットフォーム全体のソフトウェア開発・テスト・保守の近代化に取り組むと発表した。前時代に構築された旅行予約システムが旅行者のAI検索ニーズに対応できなくなりつつある中、本協業は旅行者のAIを通じた旅行ニーズと確定予約との間のギャップを埋めることを目的と