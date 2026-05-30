【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の妻夫木聡が主演を務めた映画「宝島」が5月1日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。【写真】広瀬すず、SEXY肌見せ衣装姿◆米軍統治下の沖縄で“英雄”はなぜ消えたのか？激動の時代を生き抜く若者たちの葛藤1952年、すべてをアメリカに支配されていた戦後の沖縄。米軍基地から物資を奪い、困窮する住民らに分け与える「戦果アギヤー」として、自由に生きることを