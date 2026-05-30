30日も西日本や東日本を中心に気温が上がり、各地で真夏日となりました。一方、南からは台風6号が北上中で、警戒が必要です。30日も広い範囲で晴れて、各地で真夏日が続出しました。全国で最も上がったのは、群馬・桐生で33.8度。名古屋や大阪、福島などでも30度を超え、東京都心も29.5度と、真夏日に迫る暑さになりました。31日も、九州から東北で暑さが続く見込みで、熱中症に注意が必要です。一方、南の海上から台風6号が北上し