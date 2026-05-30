◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（３０日・京セラドーム大阪）オリックス・阿部翔太投手が３０日、出場選手登録を抹消された。前日２９日の中日戦（京セラドーム大阪）では、２点ビハインドの８回に５番手で登板したが、２／３回を１安打２失点、２四球。最速１４９キロと出力の高さは見せたが、悔しい途中降板となった。プロ６年目の今季は、右腕の位置をサイド気味に下げた新フォームに挑戦。４月５日の