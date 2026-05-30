この記事をまとめると ■かつてWEC直系ロードカーとして「GRスーパースポーツコンセプト」が話題を呼んだ ■EVシフトやレギュレーション変更で環境が激変しGRスーパースポーツも消滅した ■GR GT・GT3へと舵を切ったいまも「GRスーパースポーツ」復活への期待は大きい 鳴り物入りで登場するも時代の流れで話題は消え…… 2026年も国内外のモータースポーツが本格始動し、各地で接戦が繰り広げられている。そうしたなかで、幅広い