NEWS増田貴久（39）が29日、都内で「『TAKAHISA MASUDA×ZOZOTOWN』プロジェクト新ファッションブランド発表会」に登壇し、ファッションへの愛を語った。オシャレが大好きな増田の初のブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」が誕生。同日から販売が始まり「夢がかなった」とかみしめた。自身がひと月に洋服にかける金額を問われると「引くくらい買っています」と濁し「金額は分からないですけど、金額というよりはアートを買って