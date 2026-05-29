JTB（ジェイティービー）は、2026年3月期の連結決算を発表した。純利益は121億円（前期比41％増）だった。売上高は1兆1,333億円（前期比6％増）、営業利益は145億円（同2％減）、経常利益は173億円（同4％増）と増収増益を達成した。訪日旅行やグローバル旅行が大きく伸長したほか、MICE、大阪・関西万博関連、商事・決済領域が堅調に推移した。旅行全体の売上高は前期比105％だった。期末時点の連結対象会社数は、国内22社、海外7