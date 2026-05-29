かがわ産業支援財団が入る頭脳化センタービル 高松市の「公益財団法人かがわ産業支援財団」は29日、メールの誤送信によって個人情報が流出したことを発表しました。この財団は香川県の中小企業などを対象に、研究開発や販路開拓などを総合的に支援しています。 発表によりますと、27日の午後2時半ごろ、財団が委嘱している支援員が、補助事業の申請書類についてやりとりをしていた相手にメールを送る際、