A1 15th Anniversary Edition エミライは、aurender創立15周年を記念して開発された、DAC回路を内蔵するAシリーズにおける最上位モデルで、世界限定300台のネットワークプレーヤー「A1 15th Anniversary Edition」を5月29日に発売する。カラーはシルバーとブラック。価格は4,235,000円。 「15年にわたり蓄積してきたデジタルソース技術の粋を、一つの筐体に凝縮した」という。AK