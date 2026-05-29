【USJ：「葬送のフリーレン」コラボ】 開催期間：2026年5月30日～2027年1月11日 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは5月29日、「葬送のフリーレン」USJオリジナルグッズの全ラインナップを公開した。価格はステンレスタンブラーが3,200円など。 グッズは、5月30日より開催されるTVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーションイベントに合わせ
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