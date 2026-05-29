ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは5月29日、「葬送のフリーレン」USJオリジナルグッズの全ラインナップを公開した。価格はステンレスタンブラーが3,200円など。

グッズは、5月30日より開催されるTVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーションイベントに合わせて販売されるもの。オンラインストアでは29点のアイテムが公開されており、パーク来場者限定で購入可能となっている。

中でも注目は、幅40cm・高さ32cmサイズのミミックのクッション（5,200円）や、劇中の衣装を再現したフリーレンのジャケット（9,900円）など。ほかにもフリーレンとフェルンの杖をモチーフとしたヘアピン（1,900円）、フリーレンが描かれたステンレスタンブラー（3,200円）、カバーが魔導書風になっているカバー付きノート（3,000円）、マドラースプーン付き紅茶（1,900円）、シアーブルゾン（7,500円）などもラインナップされている。

【グッズラインナップ（一部）】

クッション（5,200円）

ジャケット（9,900円）

ヘアピン（1,900円）

ステンレスタンブラー（3,200円）

カバー付きノート（3,000円）

マドラースプーン付き紅茶（1,900円）

シアーブルゾン（7,500円）

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

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