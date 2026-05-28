シャオミ・ジャパンは、スマートウォッチ「Xiaomi Watch S5 46mm」を発表した。発売は6月4日。価格は2万4800円～2万7800円。公式サイトや直営店のほか、Amazon.co.jpや楽天市場などでも販売する。

Xiaomi Watch S5 46mmはベゼル幅が前世代よりも40％スリム化。2.6mmのベゼル幅となり、ディスプレイ占有率が前世代比で5.7％向上した。

ディスプレイは1.48インチの有機ELで、解像度は480×480。ピーク輝度は2500ニトと、屋外でも高い視認性を確保できる仕様。

突起部分を除く厚さは10.99mmで、重さは約46gの薄型軽量設計となっている。ボディ素材は316Lステンレススチール。クラウンは多面研磨仕上げ。

バッテリーは815mAhの「Xiaomi Surge Battery」を搭載する。シャオミのテスト条件下では、ライトユース時で最長21日間、通常使用時で14日間の継続使用が可能だという。

搭載する「4-LED・4-PD心拍数センサー」と「血中酸素レベルセンサー」は、新しい「心拍数アルゴリズム2.0」により、98.4％の高い心拍数測定精度を誇る。

睡眠モニタリングについてもアップグレードされており、「睡眠アルゴリズム2.0」により入眠と覚醒の検出精度が11％向上し、睡眠ステージのモニタリング精度が14％向上したという。「Mi Fitness」アプリを最新バージョンにアップデートすることで、ユーザーに合わせた睡眠改善アドバイスをチェックできる。

GPSについては「新世代デュアル周波数GNSS測位チップ」を搭載し、屋外ルートを高精度でトラッキング可能。都市マップやルートの事前ダウンロードにも対応する。

目的地までリアルタイムで案内するルートナビゲーションや、ルートから外れるとアラートを送り、正しいコースに導くルート逸脱アラートなど、アウトドアワークアウトモードが強化された。

加えて、150種類以上のスポーツモードを搭載しており、そのなかでも特に進化したのがサイクリングモード。心拍数や速度、距離などのサイクリングデータをリアルタイムで表示したり、ライド後の分析結果を提供してくれたりといった機能を備える。

カラーはブラック、シルバー、セラミックブルー、ジャングルグリーンの4色展開。価格はブラックとシルバーが2万4800円、セラミックブルーとジャングルグリーンが2万7800円。

同日発表の新型スマートフォン「Xiaomi 17T」シリーズと同時に購入すると、「Xiaomi Watch S5 46mm」が3000円割引となるキャンペーンも実施している。期間は7月21日まで。

シルバー、ブラック、セラミックブルー。ジャングルグリーン

製品名 Xi aomi Watch S5 46mm 大きさ 46.00mm×46.00mm×10.99mm（ストラップや突出部を除く） 重さ 約46g（ストラップは除く） フレーム 本体：ステンレススチールベゼル：ステンレススチール/セラミック/鍛造カーボンカバー：ガラス ストラップ ブラック：フッ素ゴム製シルバー：フッ素ゴム製セラミックブルー：レザー製ジャングルグリーン：フッ素ゴム＋ナイロン編み センサー 心拍センサー（血中酸素レベルセンサー付き）加速度計ジャイロスコープ環境光センサー電子コンパス気圧計センサー 衛星測位システム GPSGalileoGLONASSBeiDouQZSS バッテリー 815mAhリチウムイオンポリマー電池 ディスプレイ 480×480ピクセル（323PPI）1.48インチ有機EL（ AMO LED ） 輝度 HBM：1500ニトピーク：2500ニト（HBM輝度＝画面全体点灯時の最大輝度） 内蔵GNSS 対応 防水 5ATM スピーカー 対応 マイク 対応 ワイヤレス接続 Dual-mode Bluetooth BLE/ BT 5.4 OS Xi aomi HyperOS 3 互換性 Android 8.0以降または iOS 14.0以降搭載のスマートフォンに対応 充電ポート 2ピン磁気充電ドック パッケージ内容 Xi aomi Watch S5 46mmマグネット充電ケーブル取扱説明書（保証書を含む）