「最近なんだか老けた気がする…」その原因はもしかすると“口の中”にあるかもしれません。実は、歯や歯ぐきの状態は、見た目の若々しさだけでなく、体全体の老化スピードにも深く関わっています。歯周病や口内の炎症を放置すると、血管や内臓にまで影響を及ぼすこともあるのです。この記事では、正しい歯磨きが老化を防ぐ理由と、今日からできる具体的なケア方法をわかりやすく解説します。口腔環境が“老化のスピード”を左右す