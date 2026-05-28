大谷が菅野から先頭打者アーチを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月27日、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回の第1打席で6試合ぶりとなる中越えの9号ソロを放った。【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、9号アーチをチェックロッキーズ先発・菅野智之の3球目フォーシームを捉え、中堅バックスクリーンへ豪快に運んだ。先頭打者アーチで6年連続2ケタ本塁打に王手をかけた。