AKB48の伊藤百花がセレモニアルピッチを行った(C)産経新聞社人気アイドルグループ「AKB48」の伊藤百花が、5月27日のDeNA−オリックス戦（横浜）でセレモニアルピッチを行った。2作連続のセンターに抜擢された22歳の伊藤はメンバーに見守られながら、ワインドアップで1球を投じると、ボールは見事ノーバウンドで捕手のミットに収まった。【写真】「ノーバンで投げることができました」AKB48伊藤百花がメンバーとともに笑顔伊