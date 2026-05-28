「可愛すぎてえぐい」22歳人気アイドルが交流戦に降臨…「ビックリしたよ！」「ハマスタが沸いてさすがでした」

AKB48の伊藤百花がセレモニアルピッチを行った(C)産経新聞社

人気アイドルグループ「AKB48」の伊藤百花が、5月27日のDeNA−オリックス戦（横浜）でセレモニアルピッチを行った。

2作連続のセンターに抜擢された22歳の伊藤はメンバーに見守られながら、ワインドアップで1球を投じると、ボールは見事ノーバウンドで捕手のミットに収まった。

【写真】「ノーバンで投げることができました」AKB48伊藤百花がメンバーとともに笑顔

伊藤は公式Xで「応援していて皆さんと一体となることができて楽しかったです 次こそは勝利！！！！！セレモニアルピッチではとっても緊張しましたが、なんと目標のノーバンで投げることができました」と綴ると、「一緒に盛り上がってくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」と、感謝の思いを述べている。

SNS上では「セレモニアルピッチ、ノーバンすごかったしハマスタが沸いてさすがでした」「伊藤百花さん可愛すぎてえぐい」「セレモニアピッチ、ビックリしたよ！」「ももちゃん凄いよ」と、続々とコメントが寄せられた。

この日は『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES』として開催され、AKB48のメンバーがDeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」とリレー対決を行うなど、スタンドのファンを喜ばせた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]