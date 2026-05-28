2026年にデビュー60周年を迎えた俳優の由美かおるさん（75）にインタビュー。ドラマ『水戸黄門』の秘話や長年活躍し続ける原動力などを明かしました。映画『小春日和〜Indian Summer〜』（5月29日全国順次公開）で主人公の亡くなった祖母を演じている由美かおるさん。映画は、悩みを抱え孤立した主人公が看護助手になり、がん患者たちとの出会いを通して、自身の生き方を模索するヒューマンドラマです。由美さんは、48年ぶりに映画