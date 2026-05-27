◇交流戦オリックス5─2DeNA（2026年5月27日横浜）DeNA相手に連勝を飾ったオリックス・岸田監督は、「投手陣も頑張ってくれていますし、野手陣もしっかり点を取ってくれていますから。良いゲームだったと思いますけど」と、投打がかみ合った勝利にうなずいた。先発・曽谷が5回9安打2失点の粘投。6回からは吉田、寺西、椋木、マチャドが盤石の救援リレーでリードを守り切った。特に2番手・吉田は3者連続三振を奪う好投。2