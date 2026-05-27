アイドルグループ・Juice=Juiceが27日、神奈川・ぴあアリーナMMでツアー『Juice=Juice Concert 2026 UP TO 11 MORE！ MORE！』の千秋楽公演を開催した。6月24日にリリースされるEP『MORE! MORE! EP』収録曲も披露されるなど、最新モードを凝縮したステージを展開。アンコールを含む全23曲を届けた。【ライブ写真たくさん】ハイレベルな歌唱＆ダンスで魅了したJuice=Juiceライブは新EPの収録曲「BLOODY BULLET」でスタート。大