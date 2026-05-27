Juice=Juice、“盛れミ”の大破壊力 ぴあアリーナMM熱狂のツアーファイナル【ライブレポート】
アイドルグループ・Juice=Juiceが27日、神奈川・ぴあアリーナMMでツアー『Juice=Juice Concert 2026 UP TO 11 MORE！ MORE！』の千秋楽公演を開催した。6月24日にリリースされるEP『MORE! MORE! EP』収録曲も披露されるなど、最新モードを凝縮したステージを展開。アンコールを含む全23曲を届けた。
【ライブ写真たくさん】ハイレベルな歌唱＆ダンスで魅了したJuice=Juice
ライブは新EPの収録曲「BLOODY BULLET」でスタート。大コールの中、パワフルなステージで会場の熱量を一気に引き上げると、グループの持ち味でもある高い歌唱力とパフォーマンス力を軸に、多彩な楽曲で観客を引き込んだ。
中盤では、広瀬香美プロデュースの新曲「クラクラ☆クライマックス」も披露され、会場を大きく盛り上げた。その後もエネルギッシュなパフォーマンスを連発。そして、本編ラストでは、“盛れミ旋風”を巻き起こしている「盛れ！ミ・アモーレ」を披露。炎が立ちのぼる演出と観客の大合唱＆コールが一体となり、会場のボルテージは最高潮に達した。
「盛れ！ミ・アモーレ」は、ミュージックビデオの再生数が1000万回を突破し、SNS関連動画総再生回数は約6億回を記録している話題曲。6月13日開催の音楽アワード『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）にもノミネートされるなど、大きな注目を集めている。
アンコールでは「Magic of Love」「未来へ、さあ走り出せ！」を披露。MCでは、昨年加入した最年少メンバー・林仁愛が「加入してちょうど1年くらい経つんですけど、11人目のJuice=Juiceとして活動できてうれしい。これからの11人のJuice=Juiceをたくさん楽しんでもらえたらうれしいです」とコメント。
江端妃咲は「今のJuice=Juiceだったらもっと大きいところに行けると思う！」と自信をのぞかせ、松永里愛は「最近Juice=Juiceはすごいって言われるけど、ずっとすごいんだよって。ハロプロはずっとかっこいいんだよって！それを証明するためにがんばっていきたい」と力強く語った。井上玲音も「もっともっと進化するので、応援してもらえるグループであり続けたい」と感極まった様子で呼びかけた。
最後は再び「盛れ！ミ・アモーレ」を披露。ぴあアリーナMMを熱気で包み込み、ツアーの千秋楽を締めくくった。
■セットリスト
M01. BLOODY BULLET
M02. 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？
M03. CHOICE & CHANCE
M04. GIRLS BE AMBITIOUS! 2026
M05. 好きって言ってよ
M06. 四の五の言わず颯(さっ)と別れてあげた
M07. トウキョウ・ブラー
M08. Never Never Surrender
M09. 五月雨美女がさ乱れる
M10. Borderline
M11. ノクチルカ
M12. 禁断少女
M13. クラクラ☆クライマックス
M14. Fiesta! Fiesta!
M15. 甘えんな
M16. ナイモノラブ
M17. プラトニック・プラネット
M18. プライド・ブライト
M19. STAGE〜アガッてみな〜
M20. 盛れ！ミ・アモーレ
EN1. Magic of Love
EN2. 未来へ、さあ走り出せ！
EN3. 盛れ！ミ・アモーレ
【ライブ写真たくさん】ハイレベルな歌唱＆ダンスで魅了したJuice=Juice
ライブは新EPの収録曲「BLOODY BULLET」でスタート。大コールの中、パワフルなステージで会場の熱量を一気に引き上げると、グループの持ち味でもある高い歌唱力とパフォーマンス力を軸に、多彩な楽曲で観客を引き込んだ。
「盛れ！ミ・アモーレ」は、ミュージックビデオの再生数が1000万回を突破し、SNS関連動画総再生回数は約6億回を記録している話題曲。6月13日開催の音楽アワード『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）にもノミネートされるなど、大きな注目を集めている。
アンコールでは「Magic of Love」「未来へ、さあ走り出せ！」を披露。MCでは、昨年加入した最年少メンバー・林仁愛が「加入してちょうど1年くらい経つんですけど、11人目のJuice=Juiceとして活動できてうれしい。これからの11人のJuice=Juiceをたくさん楽しんでもらえたらうれしいです」とコメント。
江端妃咲は「今のJuice=Juiceだったらもっと大きいところに行けると思う！」と自信をのぞかせ、松永里愛は「最近Juice=Juiceはすごいって言われるけど、ずっとすごいんだよって。ハロプロはずっとかっこいいんだよって！それを証明するためにがんばっていきたい」と力強く語った。井上玲音も「もっともっと進化するので、応援してもらえるグループであり続けたい」と感極まった様子で呼びかけた。
最後は再び「盛れ！ミ・アモーレ」を披露。ぴあアリーナMMを熱気で包み込み、ツアーの千秋楽を締めくくった。
■セットリスト
M01. BLOODY BULLET
M02. 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの？
M03. CHOICE & CHANCE
M04. GIRLS BE AMBITIOUS! 2026
M05. 好きって言ってよ
M06. 四の五の言わず颯(さっ)と別れてあげた
M07. トウキョウ・ブラー
M08. Never Never Surrender
M09. 五月雨美女がさ乱れる
M10. Borderline
M11. ノクチルカ
M12. 禁断少女
M13. クラクラ☆クライマックス
M14. Fiesta! Fiesta!
M15. 甘えんな
M16. ナイモノラブ
M17. プラトニック・プラネット
M18. プライド・ブライト
M19. STAGE〜アガッてみな〜
M20. 盛れ！ミ・アモーレ
EN1. Magic of Love
EN2. 未来へ、さあ走り出せ！
EN3. 盛れ！ミ・アモーレ