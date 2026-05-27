最大級の仮想通貨企業であるテザーが、ジョージアの通貨・ラリと連動するステーブルコイン「GEL₮」の立ち上げ計画を発表しました。計画はジョージア政府の支援を受けたものです。Tether and the Government of Georgia to Launch GEL₮, the Official Stablecoin of Georgia - Tether.iohttps://tether.io/news/tether-and-the-government-of-georgia-to-launch-gelt-the-official-stablecoin-of-georgia/Tether says i