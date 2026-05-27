5月26日、実業家のひろゆき氏が自身のXを更新。25日夜、逮捕が報じられた巨人・阿部慎之助前監督の騒動をめぐり、持論を展開した。「25日夜、阿部元監督逮捕の一報がかけめぐり、世間に大きな衝撃が走りました。各社報道によると、18歳長女と15歳次女のケンカを仲裁する際、長女から言い返されたことに腹を立て、胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えた疑いが持たれています。その後、長女が児童相談所に相談し、児相が110