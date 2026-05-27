歌手の夏木マリが２６日、ＳＮＳを更新。現在は都内屈指の進学校となった母校を紹介した。「母校の前を歩く．．．．．．」というコメントともにアップした写真は、母校の校門と玄関。アーチ形が優美で瀟洒（しょうしゃ）な雰囲気を放っている。同学校は、東京都豊島区にある豊島岡女子学園。かつては良妻賢母を育成する学校として知られたが、現在は中学受験の難関女子校に成長。偏差値は７４で、女子御三家（桜蔭、女子学院