【モデルプレス＝2026/05/27】六本木のキャバクラ「UNJOUR TOKYO」で活躍する藤咲ひなた。22歳でキャバ嬢の世界へ飛び込み、札幌でトップキャバ嬢となり、会員制バーを開業。今年4月には西麻布に2号店をオープンし、わずか1週間でコストを回収したという。総額1億円の詐欺被害という壮絶な挫折を乗り越え、次々と夢を叶えていく彼女に、キャバ嬢を始めたきっかけや経営哲学を聞いた。【インタビュー全2回の1回目】【写真】経営者キ