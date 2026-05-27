【モデルプレス＝2026/05/27】ロックバンド・サカナクションが2012年にリリースしたシングル「夜の踊り子」が、TikTokやYouTubeショートなどのSNS上で“ミーム化”を果たし流行中。芸能人も続々とカバー動画をアップし、注目を集めている。【写真】5人組ロックバンド、“ミーム化”した楽曲を本人カバー◆サカナクション「夜の踊り子」ミーム化発端となったのは、海外のTikTokに投稿された動画。インドネシアの伝統的なボートレー