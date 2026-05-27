GLAYの公式Xが更新され、ツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 GLAY -complete BEST』でのバックステージでの集合ショットを公開した。 【写真】ツアーを完走したGLAY！5月26日に誕生日を迎えたTAKUROをメンバー＆サポメンが祝福 ■ツアーファイナルが誕生日のTAKUROをメンバー＆サポメンが祝福 5月25日と26日の2日間にわたり、東京・東京ガーデンシアターで開催された熱