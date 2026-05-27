GLAYの公式Xが更新され、ツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 GLAY -complete BEST』でのバックステージでの集合ショットを公開した。

【写真】ツアーを完走したGLAY！5月26日に誕生日を迎えたTAKUROをメンバー＆サポメンが祝福

■ツアーファイナルが誕生日のTAKUROをメンバー＆サポメンが祝福

5月25日と26日の2日間にわたり、東京・東京ガーデンシアターで開催された熱狂のステージをもって、全国ツアー『HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2026 GLAY -complete BEST』がファイナルを迎えた。

本投稿は「Thank you!!!」というコメントが添えられ、バックステージでの貴重な1枚が公開された。画面左からJIRO、村山☆潤、HISASHI、TAKURO、TERU、TOSHI NAGAIという、長年バンドのサウンドを支え合ってきたメンバーとサポートミュージシャンたちが最高の笑みで並んでいる。

ツアーファイナル当日である5月26日は、TAKUROの55歳の誕生日。用意されたテーブルの上にはツアー完走とTAKUROの誕生日を祝うケーキが鎮座し、主役であるTAKUROを囲んで高らかにグラスを掲げて乾杯する姿が収められている。

SNSにはたくさんの「お誕生日おめでとうございます」の祝福メッセージと、「TAKUROさんの存在は偉大」「笑顔が素敵です」「みんな良い笑顔」といった声が集まっている。

■ライブショットをコラージュした画像でTAKUROのバースデーを祝福

さらにGLAYの公式Xは、TAKUROの誕生日当日に「Today is TAKURO’s Birthday!!!」という祝福メッセージとライブステージ上でのTAKUROの写真を使ったコラージュ画像が添えられていた。