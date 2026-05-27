熊本港に現れたのは、巨大なコンクリートブロックです。ある作業が特別に公開されました。熊本港の沖では、実は40年近くにわたって続けられてきた工事があります。■岡田盾カメラマン「午前3時30分頃の熊本港です。巨大なコンクリートブロックが、 船に積み込まれる作業が行われています」作業船に乗せられた巨大コンクリートが向かった先は…。熊本港の沖合いにある南防波堤です。外海からの波を防ぎ、船を安全