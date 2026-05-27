5月28日（木）の『徹子の部屋』に、三田佳子が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！18歳のときに映画デビューして66年、現在84歳。最近は「おばあちゃん役」ばかりなので、今日は華やかな洋服で来ました、と笑う三田。家では普通の「おばあちゃん」。孫からは「ばぁば」と呼ばれているが、実は孫たちは三田が俳優だと知らなかったという。ある日、出演した映画を一緒に見に行ったとき、画面に出てきた「ばぁば」を