¡ÚÆ°²è¡Û①¥³¥é¥Ü¤Ë´¿´î¤¹¤ëBTS②BTS¡ßOREO¥³¥é¥Ü¥àー¥Óー¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥ª¥ì¥ª¤ò¿©¤Ù¤ë¥¸¥ß¥ó¡Ê6ËçÌÜ¡Ë②BTS¡ßOREO¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë BTS¤È¥Ê¥Ó¥¹¥³¡ÖOREO¡Ê¥ª¥ì¥ª¡Ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï8·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ ¢£BTS¡ßOREO¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¡ª¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡È¥Û¥Ã¥È¥¯¡É ¥ª¥ì¥ª¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖHooligan¡×¤òBGM¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤¬¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤ò´î¤ÖÆ°