BTS¡ß¥ª¥ì¥ª¥³¥é¥Ü·èÄê¡ª»ç¥ª¥ì¥ª¡õ¡È¥Û¥Ã¥È¥¯Ì£¡É¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀäÂÐÇã¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¡¢¥¸¥ó¤Î¥¦¥£¥ó¥¯¡õJ-HOPE¤Î¤â¤°¤â¤°»Ñ¤âÏÃÂê
¡ÚÆ°²è¡Û①¥³¥é¥Ü¤Ë´¿´î¤¹¤ëBTS②BTS¡ßOREO¥³¥é¥Ü¥àー¥Óー¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥ª¥ì¥ª¤ò¿©¤Ù¤ë¥¸¥ß¥ó¡Ê6ËçÌÜ¡Ë②BTS¡ßOREO¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
BTS¤È¥Ê¥Ó¥¹¥³¡ÖOREO¡Ê¥ª¥ì¥ª¡Ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï8·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£BTS¡ßOREO¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¡ª¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡È¥Û¥Ã¥È¥¯¡É
¥ª¥ì¥ª¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖHooligan¡×¤òBGM¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤¬¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤ò´î¤ÖÆ°²è¤¬¸ø³«¡£V¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖBTS♡OREO¡×¤ÈÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñー¥×¥ë¤Î¥ª¥ì¥ª¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢7¿Í¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç´î¤Ö»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Á´°÷¤¬ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢JUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤Ï¡¢·ý¤ò°®¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ýー¥º¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPop Crave¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏÆÈÀê±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥é¥Ü¥ª¥ì¥ª¤Î¥¯¥êー¥à¥Õ¥ìー¥Ðー¡¢´Ú¹ñ¤ÎÄêÈÖ²°Âæ¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¯¡×Ì£¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢RM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤ÈJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆJIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤Î3¿Í¡£²°Âæ¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢JIN¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¦¥£¥ó¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¥ª¥ì¥ª¤ÏSUGA¡Ê¥·¥å¥¬¡Ë¤Î¼ê¸µ¤Ë¡£SUGA¤ÏµíÆý¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¤Ë¥ª¥ì¥ª¤ò¿»¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿J-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤¬¥Ñ¥¯¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥×¥ì¥ªー¥Àー¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥×¥ë¤Î¥ª¥ì¥ª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëBTS¤Î¥í¥´¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤É13¸Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸ø³«¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈ¯Çä¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÀäÂÐÇã¤¦¡ª¡×¡Ö¥³¥é¥Ü´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖCM¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ½¾ð¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»ç¥ª¥ì¥ª¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BTS¥¸¥ß¥ó¤Ï¥ª¥ì¥ª¤ò¿©¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡ª
¤Ê¤ª¡¢JIMIN¤¬5·î26Æü¤ËInstagram¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ª¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£BTS¡ßOREO¤ÎÆüËÜÈ¯Çä¤Ï8·î3Æü
BTS
´ØÏ¢µ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/47/