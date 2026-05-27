数々のカーデザイナーを輩出している名門美術大学、アートセンター・カレッジ・オブ・デザインで学ぶのは、どんな感じなのだろうか。『Octane』が取材した。【画像】アメリカの名門アートセンター・カレッジ・オブ・デザインでカーデザイナー志望の若者たちが学ぶ（写真10点）アートセンターは、長年にわたって世界中のエンスージアストを魅了してきた。スチュードベーカー・アヴァンティとコルベット・スティングレイは、どちらも