韓国の7人組グループ・BTSの約3年8ヶ月ぶりの友情旅行に密着したリアルバラエティ『RUN BTS 2.0』が、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」で6月7日（後9：00）にテレビ初独占放送される。【画像】「BTS特集 〜Precious New Chapter〜」と題し24タイトルを一挙放送『RUN BTS』は、BTSのリアルな日常と卓越したバラエティセンスが凝縮された番組。毎回、多彩な企画に体を張って挑戦しながらエンターテイナーとしての