◆米大リーグレンジャーズ１０―７アストロズ（２６日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）アストロズのＹ・アルバレス外野手（２８）が敵地でのレンジャーズ戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し、前日の１６号に続き２試合連続の１７、１８号を放ち、ア・リーグの本塁打ダービーでジャッジ（ヤンキース）を抜いてトップの村上宗隆（ホワイトソックス）へ１本差に迫った。４月末までに１２本塁打を放ち、月