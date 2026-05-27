「永遠は存在しない。もし存在するなら、私はここに残っているだろう――」退任を前にしたマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督の言葉には、勝者の誇りと、すべてを出し切ったという静かな疲労がにじんでいた。2016年夏、シティの監督に就任した際、ペップは「自分自身を証明するために来た」と語った。バルセロナではリオネル・メッシがいた。多くの選手が下部組織出身で、自分の哲学を理解していた。バ