気象庁はきのう（26日）日本のはるか南の海上で「台風のたまご」にあたる「熱帯低気圧」が発生したと発表しました。 【画像でみる】27日（水）～6月1日（月）までの雨風シミュレーション 熱帯低気圧はきょう（27日）午前6時カロリン諸島にあって西に1時間あたり25キロの速さで進んでいます。中心気圧は1002ヘクトパスカル中心付近の最大風速は15メートル最大瞬間風速は23メートルとなっています。 今後