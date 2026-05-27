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気象庁はきのう（26日）日本のはるか南の海上で「台風のたまご」にあたる「熱帯低気圧」が発生したと発表しました。

【画像でみる】27日（水）～6月1日（月）までの雨風シミュレーション

熱帯低気圧はきょう（27日）午前6時
カロリン諸島にあって西に1時間あたり25キロの速さで進んでいます。

中心気圧は1002ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は15メートル
最大瞬間風速は23メートル

となっています。

今後の進路は？

熱帯低気圧はその後、台風に発達する見込みで

あす（28日）午前6時には
フィリピンの東にあって
1時間あたり20キロの速さで北北西へ進み
中心気圧は998ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は20メートル
最大瞬間風速は30メートル

あさって（29日）午前3時には
フィリピンの東にあって
1時間あたり15キロの速さで進み
中心気圧は990ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は25メートル
最大瞬間風速は35メートル

30日午前3時には
フィリピンの東にあって
1時間あたり15キロの速さで北西へ進み
中心気圧は980ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は30メートル
最大瞬間風速は45メートル

31日午前3時には
フィリピンの東にあって強い勢力
1時間あたり20キロの速さで北北西へ進み
中心気圧は975ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は35メートル
最大瞬間風速は50メートル

6月1日午前3時には
沖縄の南で強い勢力
1時間あたり15キロの速さで北北西へ進み
中心気圧は970ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は35メートル
最大瞬間風速は50メートル

が予想されています。

＊27日午前6時45分気象庁発表

今後の気象情報に注意してください。