気象庁はきのう（26日）日本のはるか南の海上で「台風のたまご」にあたる「熱帯低気圧」が発生したと発表しました。

【画像でみる】27日（水）～6月1日（月）までの雨風シミュレーション

熱帯低気圧はきょう（27日）午前6時

カロリン諸島にあって西に1時間あたり25キロの速さで進んでいます。



中心気圧は1002ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は15メートル

最大瞬間風速は23メートル



となっています。

今後の進路は？

熱帯低気圧はその後、台風に発達する見込みで





あす（28日）午前6時にはフィリピンの東にあって1時間あたり20キロの速さで北北西へ進み中心気圧は998ヘクトパスカル中心付近の最大風速は20メートル最大瞬間風速は30メートルあさって（29日）午前3時にはフィリピンの東にあって1時間あたり15キロの速さで進み中心気圧は990ヘクトパスカル中心付近の最大風速は25メートル最大瞬間風速は35メートル30日午前3時にはフィリピンの東にあって1時間あたり15キロの速さで北西へ進み中心気圧は980ヘクトパスカル中心付近の最大風速は30メートル最大瞬間風速は45メートル31日午前3時にはフィリピンの東にあって強い勢力1時間あたり20キロの速さで北北西へ進み中心気圧は975ヘクトパスカル中心付近の最大風速は35メートル最大瞬間風速は50メートル6月1日午前3時には沖縄の南で強い勢力1時間あたり15キロの速さで北北西へ進み中心気圧は970ヘクトパスカル中心付近の最大風速は35メートル最大瞬間風速は50メートルが予想されています。＊27日午前6時45分気象庁発表

今後の気象情報に注意してください。