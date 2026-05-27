【台風情報】台風のたまご「熱帯低気圧」発生 今後台風へ発達する見込み 1日には強い勢力で沖縄の南 最大瞬間風速50ｍ予想 今後の進路、日本への影響は？27日（水）～6月1日（月）3時間ごとの雨風シミュレーション【気象庁 27日最新情報】
気象庁はきのう（26日）日本のはるか南の海上で「台風のたまご」にあたる「熱帯低気圧」が発生したと発表しました。
【画像でみる】27日（水）～6月1日（月）までの雨風シミュレーション
熱帯低気圧はきょう（27日）午前6時
カロリン諸島にあって西に1時間あたり25キロの速さで進んでいます。
中心気圧は1002ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は15メートル
最大瞬間風速は23メートル
となっています。
今後の進路は？
熱帯低気圧はその後、台風に発達する見込みで
フィリピンの東にあって
1時間あたり20キロの速さで北北西へ進み
中心気圧は998ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は20メートル
最大瞬間風速は30メートル
あさって（29日）午前3時には
フィリピンの東にあって
1時間あたり15キロの速さで進み
中心気圧は990ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は25メートル
最大瞬間風速は35メートル
30日午前3時には
フィリピンの東にあって
1時間あたり15キロの速さで北西へ進み
中心気圧は980ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は30メートル
最大瞬間風速は45メートル
31日午前3時には
フィリピンの東にあって強い勢力
1時間あたり20キロの速さで北北西へ進み
中心気圧は975ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は35メートル
最大瞬間風速は50メートル
6月1日午前3時には
沖縄の南で強い勢力
1時間あたり15キロの速さで北北西へ進み
中心気圧は970ヘクトパスカル
中心付近の最大風速は35メートル
最大瞬間風速は50メートル
が予想されています。
＊27日午前6時45分気象庁発表
今後の気象情報に注意してください。