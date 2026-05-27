大悟「映画ってええな」是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』がカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され、主演の綾瀬はるか（41歳）とともに、夫役を演じた「千鳥」の大悟（46歳）にも海外プレスから称賛の声が寄せられた。「大悟さんは当初、『映画なんて場違いじゃ』というノリだったそうです。ところが、カンヌで拍手喝采を浴び、是枝監督からも役者として評価されたことで、周囲に『映画ってええな』と語るようになった