岐阜・飛騨高山の観光シーンが大きく塗り替わります。JR東海グループとヒルトンがタッグを組んだ、岐阜県初のヒルトンブランド「ヒルトン高山リゾート」が2026年9月14日（月）にグランドオープン。これに先駆け、6月1日（月）11時から公式サイトで宿泊予約がスタートします。「ホテルアソシア高山リゾート」の伝統を受け継ぎつつ、エグゼクティブラウンジやフィットネスを新設し、世界基準のラグジュアリーへと進化。新たなリゾー