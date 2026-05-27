この記事をまとめると ■2026年4月単月の車名別新車販売ランキングが発表された ■今まで首位だったN-BOXがスペーシアとヤリスに抜かれることになった ■新車ディーラーではすでに夏商戦の準備を進めている 2026年4月の新車販売台数に異変あり！ 新年度に入ったばかりの4月は新車販売台数も目立って少なめとなり、そんなときには何かが起きると筆者は考えているのだが、やはりそれが起きた。 自販連（日本自動車販売協会連合会