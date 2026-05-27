俳優の堀内敬子がきょう5月27日、55歳の誕生日を迎えた。現在放送中の森カンナ主演の深夜ドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系）では、主人公の刑事の同僚（鑑識官）にして女子会仲間という役を飄々と演じている。7月からはミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』で東京を皮切りに愛知、大阪をまわる予定だ。劇団四季出身で、退団後は舞台だけでなくドラマや映画でも多くの作品に出演し、演じる役の幅広さには定評があ