iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONSは、5月27日0時から6月2日23時59分まで開催される「Amazon スマイルSALE」において、AIデバイス2機種を期間限定の特別価格で販売することを発表した。 （関連：【画像】iFLYTEKのAI製品2機種がAmazonで特価） 対象となるのは、対面会話に最適化された「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」と、AI電子ペーパー「iFLYTEK AINOTE Air 2」のケース付きセット。販売チャネル