iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONSは、5月27日0時から6月2日23時59分まで開催される「Amazon スマイルSALE」において、AIデバイス2機種を期間限定の特別価格で販売することを発表した。

（関連：【画像】iFLYTEKのAI製品2機種がAmazonで特価）

対象となるのは、対面会話に最適化された「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」と、AI電子ペーパー「iFLYTEK AINOTE Air 2」のケース付きセット。販売チャネルはAmazon.co.jpのiFLYTEK公式ストアとなる。

「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」は、5.48インチのメインOLEDディスプレイと2.78インチのサブ液晶画面を背面に搭載したデュアルスクリーン翻訳機。端末を相手に手渡すことなく、互いの画面で翻訳結果と音声波形をリアルタイムに確認しながら、アイコンタクトを保った会話が可能となる。

翻訳機能はオンライン143言語、オフライン17言語に対応。カメラ翻訳、同時通訳、同時字幕、通話翻訳機能を搭載し、メニューや看板、マニュアル等の文字情報も翻訳できる。世界主要国で使えるグローバルeSIM通信が2年間無料で付帯しており、別途SIMカードやポケットWi-Fiを用意することなく、現地到着後すぐに翻訳機能を利用できる。通常価格99,800円（税込）から10％OFFとなる89,800円（税込）で販売される。

もう一方の「iFLYTEK AINOTE Air 2」は、8.2インチE-Inkディスプレイを搭載したAIスマートノート。今回のセット販売ではブルーまたはブラックの純正保護ケースが付属する。E-Inkディスプレイと専用スタイラスペンの組み合わせにより、紙に書くような書き心地を実現している。

機能面では、15言語対応のリアルタイム音声文字起こし、10言語の双方向翻訳に対応。自社開発のOCR技術により手書き文字をテキスト化できるほか、ChatGPT連携機能によって会議録音から議事録を自動生成し、要点抽出、Q&A、AI検索などにも対応する。通常価格76,800円（税込）から15％OFFとなる64,800円（税込）での提供となる。

■製品情報

iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機メーカー：iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONSセール価格：89,800円（税込／通常99,800円・10％OFF）主な仕様：5.48インチOLED＋2.78インチ液晶のデュアルスクリーン、オンライン143言語／オフライン17言語対応、カメラ翻訳・同時通訳・同時字幕・通話翻訳機能、2年間無料のグローバルeSIM通信標準装備販売チャネル：Amazon.co.jp iFLYTEK公式ストア製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQZBKN4H

■製品情報

iFLYTEK AINOTE Air 2 ケース付きセットメーカー：iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONSセール価格：64,800円（税込／通常76,800円・15％OFF）カラー：ブルー／ブラック（純正保護ケース付属）主な仕様：8.2インチE-Inkディスプレイ、15言語対応リアルタイム音声文字起こし、10言語双方向翻訳、自社開発OCR技術による手書き文字テキスト化、ChatGPT連携による自動要約・議事録作成・AI検索対応販売チャネル：Amazon.co.jp iFLYTEK公式ストア製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHGXG7SN

■キャンペーン情報

Amazon スマイルSALE実施期間：5月27日0時～6月2日23時59分対象：iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機、iFLYTEK AINOTE Air 2 ケース付きセット販売チャネル：Amazon.co.jp iFLYTEK公式ストア公式サイト：https://www.iflytek.co.jp/

（文＝リアルサウンド編集部）